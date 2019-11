Subiectele zilei: Strigătul de ajutor al unui român arestat în India. „Dacă autorităţile din ţara mea nu mă ajută, mă vor omorî“; Rusia a învins fără tancuri în Moldova – prin șantaj economic ;Krastev: "UE trebuie să găsească o nouă identitate politică"

. Craioveanul Alex Marinoiu a fost arestat în India în februarie 2017, după ce procurorii l-au acuzat că ar face parte dintr-o grupare specializată în infracţiuni informatice. Bărbatul spune că a ajuns în India ca turist şi că nu are legătură cu acest caz „Nu cer decât să fiu ajutat să am un proces corect. Nu-mi dau nici măcar translator“."Mă numesc Marinoiu Nuţă Alexandru. Am fost arestat de Interpol în Nicaragua pe data de 28 februarie 2017. Nu am ştiut că sunt pe Interpol, am fost reţinut să-mi verifice viza. Viza mea nu era pe paşaport şi am fost reţinut de Interpol. Am stat un an în custodia Poliţiei, arestat într-o celulă foarte rea, fără lumină, fără să văd soarele, fără mâncare, în boxe" relatează Adevărul