Premiile concursului de materiale educaționale #Digitialiada: 9 câștigători. Președintele juriului: prof. univ. dr. Radu Gologan

Premiul I - Sorin Borodi, profesor de matematică din județul Cluj, cu materialul „Conul” – aplicație ce include toate etapele necesare parcurgerii temelor despre figura geometrică numită con. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 2000 de euro.



Premiul II - Elena Buric, profesor de limba franceză din județul Tulcea, pentru materialul „Corpul uman. Învață să vorbești despre corpul uman în limba franceză!” - aplicația reprezintă un dispozitiv complet de învățare online a limbii franceze, care poate fi folosit atât la clasă, cât și în mod independent. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 1000 de euro.



Premiul al III-lea - Florin Pop, profesor de informatică și T.I.C din județul Maramureș, pentru aplicația „Structura unui sistem de calcul” - soft educațional interactiv pentru clasa a V-a, la materia TIC și Informatică, cu ajutorul căruia elevii vor descoperi ce este un computer. Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 800 de euro.



Premiul I - Anda Laura Silea, profesor de limba și literatura română din județul Brașov, pentru aplicația „Idei principale la îndemână” – o lecție video de prezentare a conceptului de idei principale. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 1500 de euro.



Premiul II - Mihai Agape, profesor de Informatică și T.I.C. din județul Mehedinți, pentru o serie de tutoriale video pentru un joc cu personajul Gobo. Premiul este o cameră video, cu o valoare de aprox. 800 de euro.



Premiul III - Ionel Dumitru Nedelcu, profesor de limba română din județul Dolj, pentru proiectul digital „Verbele Predicative” - o serie de tutoriale video despre identificarea verbelor predicative. Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 500 de euro.



Premiul I - Florin Pop, profesor de informatică și T.I.C din județul Maramureș, pentru aplicația „Siguranța pe Internet” - proiect didactic cu implementarea aplicațiilor Google pentru Educație. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 800 de euro.

Premiul II - Didina Botgros, învățătoare din județul Hunedoara, pentru aplicația Orizontul local Aninoasa - material digital structurat pe 2 teme ample de conţinut şi mai multe subteme: orizontul apropiat, cum ar fi sala de clasă , școala, localitatea şi orizontul local cu referire la probleme ale vieții reale, așa cum apar ele în context cotidian, cu focus pe identificare de soluții, rezolvarea de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață. Premiul este o tabletă cu o valoare de aprox. 500 de euro.

Premiul III - Ovidiu Huțuleac, profesor de matematică din județul Suceava, pentru proiectul digital „Teorema lui Pitagora”, care împreună cu aplicațiile „Proiecții ortogonale pe o dreaptă”, „Teorema înălțimii”, „Teorema catetei” și „Noțiuni de trigonometrie” constituie un pachet destinat predării - învățării - evaluării unității de învățare „Relații metrice în triunghiul dreptunghic”. Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 250 de euro.



Materialele premiate și toate materialele care au fost acceptate în concurs pe site-ul www.digitaliada.ro.



129 de materiale digitale educaționale au intrat în concursul #Digitaliada, iar juriul a selectat 9 câștigatori. #Digitaliada este un concurs care încurajează crearea de materiale cu conținut original și open source, utile procesului de învățare în limba română.Concursul de materiale digitale este organizat în cadrul proiectului Digitaliada, al Fundației Orange, și se adresează în principal cadrelor didactice din orice școală din România, dar și tuturor persoanelor de peste 18 ani interesate să creeze și să distribuie publicului larg materiale didactice în format digital, ce pot fi folosite în predarea oricărei discipline școlare din ciclul gimnazial. În cadrul acestei ediții au fost introduse trei secțiuni distincte pentru înscrierea materialelor digitale - Aplicații, Conținut video și Proiecte didactice.În cadrul fiecărei categorii au fost premiate 3 materiale, valoarea totală a premiilor fiind de 8000 euro. Câștigătorii primesc echipamente digitale performante, astfel încât să le fie susținută în continuare munca de dezvoltare și creare de conținut educațional digital în limba română.Juriul celei de-a doua ediții #Digitaliada a fost format din:președinte al Societății Române de Matematică și coordonator al Lotului Olimpic de Matematică - președintele juriului;, director general, Institutul de Științe ale Educației;- Development & Innovation Manager - ‎Orange România;- fondator al platformei SimplonRomânia.org și consultant în dezvoltarea afacerilor sociale și al tehnologiile educaționale;director Fundația Orange.„Sunt convins că, în foarte scurt timp, impactul digitalizării în educație va fi total. Acesta a fost și motivul pentru care este al doilea an în care am acceptat să fac parte din juriul concursului #Digitaliada. Am întâlnit cu aceste ocazii materiale de educație prin digital extrem de interesante, în majoritate alcătuite de dascăli. Aceasta probează dorința de implicare a profesorilor din România în modernizarea învățământului.” a declarat prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele juriului.„Am creat acest concurs pentru că am observat că în România sunt foarte puține materiale digitale în limba română ce pot fi folosite în școală. Mai ales în ce privește matematica și TIC-ul, materiile pe care este axat proiectul Digitaliada, am fost nevoiți să folosim în cele mai multe cazuri materiale în limba engleză. Pentru o țară care se laudă cu atât de mulți dezvoltatori de software, ne dorim să vedem prezența lor și în zona educațională, în special cu materiale open source, astfel încât generațiile care vin să fie din ce în ce mai bine pregătite.” a declarat Amalia Fodor, director Fundația Orange.