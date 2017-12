MAE/Atentionare de calatorie: Italia - Fenomene meteorologice intense

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protectie Civila italian a anuntat, pentru zilele de 11 si 12 decembrie, cod rosu cu pericol de inundatii in regiunile Liguria si Toscana si cod portocaliu pentru anumite zone din regiunile Emilia-Romagna si Piemonte, potrivit Agerpres.Potrivit MAE, conditii meteorologice severe cu vanturi puternice, temperaturi scazute si precipitatii abundente, inclusiv sub forma de ninsoare, sunt prezente pe intreg teritoriul tarii, afectand circulatia rutiera si mersul trenurilor, indeosebi in nordul Italiei si conexiunile maritime cu insulele Sicilia si Sardinia. In zonele alpine din regiunile Piemonte, Trentino Alto Adige si Friuli Venezia Giulia exista riscul producerii de avalanse.