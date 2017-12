Reghin, Mures: O masina a cazut intr-un canal de alimentare cu apa. Echipele de interventie nu au gasit soferul si posibilii pasageri

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, pentru News.ro, ca un autoturism a cazut intr-un canal care alimenteaza statia de apa din municipiul Reghin, cauza accidentului nefiind cunoscuta.Virag a spus ca la fata locului au intervenit un echipaj de pompieri si o ambulanta, insa acestea nu au gasit pe nimeni in masina si nici in canalul cu apa.Potrivit sursei citate, apa nu este adanca in zona si se presupune ca soferul si posibilii psageri au iesit din masina dupa accident.Politistii din Reghin au inceput si ei cercetarile in acest caz si incearca sa identifice soferul masinii cazuta in canalul colector.