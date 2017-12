Risc insemnat de avalansa la Balea Lac

Risc insemnat de producere de avalansa inseamna de gradul trei pe o scara de la unu la cinci. Sub 1.800 de metri altitudine in masivul Fagaras riscul este moderat, de gradul doi.Stratul de zapada a crescut cu aproape 20 de centimetri de azi-dimineata, ajungand la 115 centimertri.Temperatura minima la Balea Lac va fi de minus 12 grade Celsius.Accesul la Balea Lac se face doar cu telecabina si numai atunci cand conditiile meteo sunt bune. Turistii pot ajunge cu masina doar pana la Balea Cascada, de unde DN7C Transfagarasan este inchis circulatiei, nefiind deszapezit, pentru ca aici riscul de avalanse si caderi de pietre in perioada iernii este foarte mare. Transfagarasanul va fi inchis circulatie pana la Balea Lac, pana in 30 iunie 2018, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.