Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi a intrat pe contrasens.In urma impactului, o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite. Circulatia in zona este oprita pe ambele sensuri si se estimeaza ca traficul va fi reluat in aproximativ o ora.