Buzau: Sofer cautat dupa ce a lovit cu masina un pieton, dar si o masina parcata, apoi a fugit

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Buzau, Mihail Draghiciu, accidentul a avut loc pe DN 22, in localitatea Ramnicelu, unde un sofer a intrat cu masina intr-un cap de pod, apoi a lovit un pieton si in final un autoturism stationat, dupa care a fugit de la locul accidentului.Pietonul lovit are 32 de ani si a fost grav ranit. Dupa ce a lovit pietonul si apoi masina stationata, soferul s-a rasturnat cu autoturismul in afara soselei. Soferul, care are 26 de ani, a fost identificat de catre politisti, dar nu si gasit.