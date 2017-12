Buzau: Femeia care si-a abandonat bebelusul in curtea Spitalului Judetean a fost gasita

Femeia, in varsta de 33 de ani, a fost depistata de catre politistii locali in zona pietei agro-alimentare din Ramnicu Sarat, unde consuma alcool alaturi de mai multi oameni fara adapost. Ea a fost dusa la sediul Politiei Municipale, iar de acolo a fost transferata la Politia Judeteana Buzau, unde continua audierile.La finalul audierilor de la Politia Ramnicu Sarat, femeia a spus ca nu are cu ce sa isi creasca copilul. "Stiam ca va ajunge bine", a afirmat ea.Vineri seara, femeia si-a abandonat bebelusul de o luna in curtea Spitalului Judetean Buzau, unde a fost descoperit de trecatori. Copilul a fost internat, iar potrivit medicilor starea lui generala este buna buna.Cand a fost gasit, bebelusul, care este nascut in 3 noiembrie, era intr un carucior unde anchetatorii ar fi gasit si bilet de externare din spital, unde copilul fusese internat de curand, politistii dandu-si seama rapid cine este mama. In acest caz, politistii au intocmit dosar penal pentru abandon de familie.