Galati: Doi morti si trei raniti intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme si o caruta

Doua persoane au decedat, iar alte trei au fost transportate, in noaptea de luni spre marti, in stare critica la Spitalul Municipal din Tecuci, dupa ce o caruta, un Mercedes Vito si un BMW au intrat in coliziune intre localitatile galatene Barcea si Draganesti, potrivit Agerpres.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, in urma coliziunii dintre cele trei vehicule au rezultat cinci victime, dintre care doi, o femeie de 19 ani si un barbat de 25 ani, au decedat.

"Cele doua victime din autoturism au fost gasite in stop cardiorespirator, incarcerate. S-a intervenit cu echipajul de descarcerare si cu echipajele SMURD si s-a facut resuscitarea victimelor timp de o ora, dar, din pacate, nu s-a mai putut face nimic. Celelalte trei victime, trei tineri de 19, 25 si 36 de ani, au suferit multiple fracturi deschise si au fost transportate la Spitalul din Tecuci", a precizat Chirita.

Din primele cercetari se pare ca soferul BMW-ului ar fi vrut sa depaseasca atelajul, care nu era semnalizat, l-a acrosat si s-a ciocnit violent de masina Mercedes. Cei doi decedati sunt din BMW.

Politistii rutieri au deschis o ancheta pentru a afla imprejurarile in care s-a produs evenimentul rutier.