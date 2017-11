Un copil a murit si doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier in Dolj

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost anuntati sambata dupa amiaza in legatura cu producerea unui accident rutier cu trei victime, dintre care una incarcerata, in comuna Terpezita, fiind implicate doua autoturisme.La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare si trei ambulante.Echipele de interventie au stabilit ca o fetita in varsta de 10 ani era in starea cea mai grava, ea murind in ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale.Celelalte doua persoane ranite, diagnosticate cu politraumatisme, au fost duse la spital.Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul.