Cursa Tarom Bruxelles-Bucuresti, anulata din cauza unei defectiuni tehnice. La bord, ministrul Apararii, comisarul Corina Cretu, europarlamentari

Aeronava Tarom Bruxelles-Bucuresti nu a putut decola, joi seara, pasagerii fiind tinuti in avion timp de aproximativ o ora si jumatate, dupa care li s-a comunicat sa coboare, pentru ca avionul nu va putea pleca din cauza unei defectiuni tehnice. Printre pasageri se afla si ministrul Apararii, Mihai Fifor, comisarul european Corina Cretu, mai multi europarlamentari si primarul sectorului 5, Daniel Florea, potrivit news.ro.Initial, capitanul aeronavei Tarom a anuntat ca avionul are o problema care ar putea fi remediata "in 5 minute sau in 30 de minute", apoi a revenit, spunand ca problema nu a fost rezolvata si s-a cerut ajutorul companiei Lufthansa. Ulterior, dupa o ora si 15 minute de la momentul la care aeronava trebuie sa decoleze, echipajul a anuntat ca defectiunea nu a putut fi remediata, iar pasagerii trebuie sa coboare.Printre pasagerii aflati la bordul avionului se afla ministrul Apararii, Mihai Fifor, comisarul european Corina Cretu , europarlamentarii Norica Nicolai, Viorica Dancila, Renate Weber si Maria Grapini, precum si primarul sectorului 5, Daniel Florea. Cursa Tarom era programata sa decoleze de la Bruxelles la ora 19.55 si sa aterizeze la ora 23.35. Aceasta este a treia cursa Tarom anulata din cauza defectiunilor tehnice in interval de o luna.