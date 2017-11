Doi morti si cinci raniti intr-un accident produs pe DN 21, in judetul Calarasi

Doua persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite in urma unui accident produs miercuri seara pe drumul national 21, in judetul Calarasi, unde un autoturism care a intrat in depasire s-a ciocnit frontal pe contrasens cu un microbuz, potrivit news.ro.



Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, Ramona Tudor, accidentul s-a produs in afara localitatii Drajna.

Soferul unui autoturism Dacia Logan a intrat in depasirea altui autovehicul fara a se asigura, iar pe contrasens masina acestuia s-a ciocnit violent cu un microbuz cu opt locuri, care circula regulamentar.

In urma impactului, doua peraoane aflate in autoturism au murit, iar o a treia a fost ranita. De asemenea, patru pasageri aflati in microbuz au fost si ei raniti. Politistii au stabilit ca microbuzul nu era unul care face curse regulate de transport persoane.

In urma accidentului, IPJ Calarasi a deschis dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.