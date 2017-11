Prahova: Peste zece ursi, alungati de jandarmi dupa ce au coborat in Busteni

Jandarmii prahoveni au intervenit, marti seara, pentru a alunga mai mult de zece ursi care au coborat in statiunea prahoveana Busteni, o ursoaica si puii ei intrand in curtea unui localnic.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, patru apeluri inregistrate la numarul unic de urgenta 112 au semnalat, dupa lasarea intunericului, prezenta mai multor ursi in Busteni.Initial, un urs a fost vazut pe DN 1. Acesta s-a speriat de farurile unei masini si a intrat pe o strada laterala. El a fost alungat in padure de o patrula de jandarmi prin folosirea semnalelor acustice si luminoase.Ulterior, o ursoaica si cei doi pui ai ei au patruns in zona cartierului Cezar Petrescu, alti sapte ursi fiind observati in celalalt capat al strazii Cezar Petrescu din localitate, arata sursa citata.Si in aceste situatii, jandarmii au actionat pentru indepartarea animalelor.De asemenea, un localnic a anuntat ca o ursoaica si cei doi pui ai ei au intrat in curtea sa. Un echipaj intervine pentru gonirea lor.Luni seara, doua ursoaice cu pui care au aparut pe doua strazi ale aceluiasi cartier din Busteni au fost alungate de jandarmii montani."Jandarmii recomanda cetatenilor sa apeleze numarul unic de urgenta 112 cand constata prezenta animalelor salbatice in zona asezarilor umane, deoarece acestea pot reprezenta un pericol", arata IJJ Prahova.