VIDEO UPDATE Accident grav in Capitala: 6 autoturisme avariate, 4 dintre ele afectate de incendiu; o femeie a decedat

Echipajele de interventie au actionat cu doua autospeciale cu apa si spuma si au stins incendiul in care au fost implicate autoturismele.Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, femeia decedata avea 35 de ani.O alta victima, de 18 ani, prezinta arsuri la nivelul cailor respiratorii si este intubata. Ea are arsuri in procent ridicat si pe suprafata corporala si a fost transportata la Spitalul Floreasca.Potrivit martorilor, ar mai exista si alte persoane ranite, dar nu au fost identificate la fata locului, mai spun reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.La fata locului au ramas un echipaj pentru cercetarea cauzelor incendiului, o autospeciala de stingere si una pentru descarcerare.Potrivit Digi24 , cel putin alte patru persoane au fost ranite.