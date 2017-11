Interventie a jandarmilor pentru alungarea unei ursoaice cu pui care a ajuns pe o strada din Busteni

Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, jandarmi montani au intervenit luni seara in cartierul Cezar Petrescu din orasul Busteni pentru alungarea unei ursoaice cu doi pui care a iesit din padure si a ajuns in zona locuita. Cateva minute mai tarziu, o alta ursoaica, cu trei pui, si-a facut aparitia in acelasi cartier. Jandarmii au alungat animalele folosind semnalele luminoase si acustice ale autospecialei.Sambata seara, un urs aflat in cautare de hrana a spart usa si un geam de la cabana Postavaru din judetul Brasov si a intrat in cladire. In urma incidentului nimeni nu a fost ranit, iar cabanierii au declarat ca in cladirea alaturata celei in care a intrat animalul erau cazati 50 de turisti.Ursii isi fac tot mai frecvent aparitia nu doar la munte, ci si in zonele de ses. In ultima perioada, localnicii din judetele Arges si Dambovita au vazut ursi pe strazile unor comune si orase din zona de campie. Vanatoarea de ursi in Romania a fost interzisa in urma cu peste un an.