Incendiu la Spitalul Judetean din Craiova

Potrivit reprezentantilor ISU Dolj, Detasamentul 1 Pompieri Craiova a fost solicitat sa intervina miercuri seara, la un incendiu izbucnit la etajul cinci al Spitalul Clinic Judetean Craiova, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale.Pompierii au constatat ca iesea fum gros dintr-un cabinet medical, iar in momentul cand au deschis usa acestuia au constatat ca de la un prelungitor in care era introdus un aparat iesea fum.Echipele de interventie au reusit sa stinga incendiul, din cauza acestuia fiind afectate mai multe obiecte si carti aflate in cabinetul respectiv.n urma acestui eveniment nu s-au inregistrat victime, dar pentru mai multa siguranta pacientii din salonul apropiat cabinetului au fost mutati intr-un alt salon.