Doua bombe de aviatie cu napalm, de aproximativ 50 de kilograme, descoperite intr-un sat din judetul Galati

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca, vineri, printr-un apel la 112, un barbat din satul Costi a semnalat ca in zona de locuinte unde lucra pamantul a descoperit o bomba.La fata locului s-a deplasat o echipa de pirotehnisti din cadrul ISU Galati care a constat ca este vorba despre o bomba de aviatie incendiara cu napalm, din al Doilea Razboi Mondial, nedetonata, de 50 de kilograme.Bomba a fost preluata de echipa pirotehnica pentru a fi dusa in poligonul neamenajat Rapa Galbena din comuna Branistea, pentru a fi detonata in conditii de siguranta.La aproape doua ore, echipele au fost din nou chemate de acelasi localnic care a mai gasit un proiectil cu caracteristici similare. Si aceasta bomba a fost preluata pentru detonare controlata.