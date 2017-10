UPDATE O fetita de un an si jumatate a murit dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al Spitalului Medgidia

Directorul Spitalului Municipal Medgidia, Eugen Aglitoiu, a declarat corespondentului News.ro ca fetita respectiva s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu mama ei vineri, la ora 13.30, copilul fiind ulterior internat in Sectia de Pediatrie.Dupa cateva ore, copilul a cazut de la etajul al patrulea al spitalului, acolo unde se afla Sectia de Pediatrie.Imediat dupa incident, mama fetei a lesinat, avand nevoie de ingrijiri medicale.De asemenea, cadrele medicale au inceput sa-i acorde fetitei primul ajutor, iar in scurt timp ea a intrat in stop-cardiorespirator. Medicii au inceput efectuarea manevrelor de resuscitare, care au durat cateva zeci de minute, dar, in ciuda eforturilor depuse, fetita nu a putut fi salvata.In zona a fost trimis si elicopterul SMURD, care in cazul in care copilul ar fi fost stabilizat urma sa il transporte la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Directorul Spitalului Municipal Medgidia, Eugen Aglitoiu, a afirmat ca incidentul s-a produs dupa ce mama fetitei a iesit cu aceasta din salon, pe holul de la etajul patru, acolo unde este Sectia de Pediatrie, a deschis geamul si a pus copilul pe pervaz sa se joace. Intr-un moment de neatentie, fetita s-a prabusit. Mama ei a lesinat, avand nevoie de ingrijri. La ora transmiterii acestei stiri, femeia respectiva se afla sub supraveghere medicala la Spitalul din Medgidia.Ea are 24 de ani si adusese fetita la unitatea medicala vineri, la ora 13.30, copilul fiind internat cu pneumonie.Directorul spitalului va face si o ancheta pentru a lamuri toate aspectele si pentru a afla daca au fost deficiente ale personalului sau incalcari ale regulamentului in acest caz.Politistii si procurorii au inceput si ei cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc acest eveniment.