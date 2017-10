Atentionare de calatorie MAE - Greva generala in transporturile din Italia, vineri

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca vineri dimineata principalele organizatii sindicale din domeniul transportului vor organiza o greva generala cu durata de patru ore. Astfel, vor fi perturbari in transportul aerian, feroviar, maritim si in transportul public din principalele orase italiene, potrivit news.ro.



Pentru mai multe informatii cu privire la serviciile garantate, se recomanda consultarea site-urilor Ministerului Infrastructurii si Transporturilor, precum si ale operatorilor din domeniu.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie numarul de telefon de permanenta: +393451473935.