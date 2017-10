Prahova: Fetita de doi ani, disparuta in padure  / Pompierii si localnicii participa la cautari

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, o femeie a sunat la 112 si a anuntat ca fetita ei, in varsta de doi ani, a disparut in padure.Femeia a povestit ca s-a certat cu concubinul sau si a plecat de acasa cu fetita, iar ulterior s-a intors cu intentia de a lua ceva din locuinta aflata langa padure, lasand-o in acest timp pe micuta in apropiere impreuna cu trei catei ai familiei.Cand s-a intors, ea nu a mai gasit copilul si a cerut ajutorul autoritatilor.Vasiloae a precizat ca 16 pompieri, dar si localnici participa la cautari.