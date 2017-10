Restrictii de circulatie joi pentru procesiunile religioase cu ocazia sarbatorii Sfantului Dimitrie cel Nou

Traficul rutier se va inchide joi, intre orele 17,00 si 18,00, pe traseele unde se vor desfasura procesiunile religioase prilejuite de sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou, a anuntat Brigada Rutiera Bucuresti, potrivit Agerpres.Intre orele 17,00 - 17,30, enoriasii se vor aduna in incinta Bisericii Sfantul Spiridon cel Nou si pe Platoul Catedralei Patriarhale, intrarea dinspre Strada Patriarhiei, iar intre orele 17,30 - 18,00 se vor desfasura simultan procesiuni religioase pe traseele Platoul Catedralei Patriarhale - Strada Patriarhiei - Strada 11 Iunie - Bulevardul Regina Maria - Aleea Dealul Mitropoliei, respectiv Biserica Sfantul Spiridon cel Nou - Calea Serban Voda - Strada Bibescu Voda - Aleea Dealul Mitropoliei.La Crucea Brancoveneasca de la baza Dealului Patriarhiei, unde va avea loc jonctiunea celor doua coloane, se va desfasura o slujba religioasa si se va continua deplasarea pana la altarul de vara."Traficul rutier se va inchide in data de 26 octombrie 2017, intre orele 17,00 - 18,00, pe durata desfasurarii procesiunilor, pe traseele sus-mentionate si strazile care acced in acestea", a precizat Brigada Rutiera.