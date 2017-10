Giurgiu: Copaci cazuti pe carosabil si curti inundate din cauza ploilor

'La Bolintin Vale, Detasamentul ISU din localitate a intervenit pentru degajarea unui copac in pericol de prabusire, pe DJ 401 intre localitatile Hotarele si Heresti pompierii de la Punctul de lucru Greaca au actionat pentru degajarea carosabilului dupa ce un copac a cazut pe sosea. Pe A1, la kilometrul 36, pe sensul de mers catre Bucuresti, detasamentul Bolintin Deal a indepartat un copac cazut pe carosabil, circulatia fiind blocata pe ambele benzi de circulatie cu sensul de mers catre Bucuresti pentru aproximativ zece minute pe timpul derularii interventiei. Si in municipiul Giurgiu echipajele ISU au actionat pentru degajarea unui copac cazut in apropiere de Casa Armatei', a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut.El a adaugat ca din cauza ploii a mai fost solicitat ajutorul si pentru scoaterea apei din curti inundate in localitatea Vanatorii Mici si la Buturugeni, aici interventia fiind efectuata de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la Primaria Buturugeni.