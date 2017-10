Taximetrist ranit dupa ce un copac a cazut peste masina sa, pe un bulevard din Capitala

Incidentul a avut loc marti dupa-amiaza, pe bulevardul Dinicu Golescu, pe sensul catre Gara Basarab, unde un copac a cazut peste liniile de inalta tensiune, apoi s-a prabusit peste un taximetru aflat in mers, in care erau trei pasageri.Taximetristul a suferit o contuzie cervicala si a refuzat transportul la spital, insa ulterior el a fost preluat de o ambulanta SMURD si transportat la o unitate medicala. Niciunul din cei trei pasageri nu a fost ranit in urma incidentului.La aceasta ora, la fata locului intervin echipaje de pompieri, iar traficul rutier este blocat in zona, fiind deviat de la intersectia cu strada Vespasian catre Gara Basarab.Tot din cauza vantului puternic, sase copaci au cazut peste masini, in prima parte a zilei de marti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Adrian Marin, pompierii au intervenit in sase zone din Capitala, unde din cauza vantului puternic sase copaci au cazut peste masini. El a precizat ca cinci autoturisme au fost avariate, fara a exista victime.Incidentele au avut loc in diferite zone din Capitala, inclusiv in centru, pe bulevardul Dacia si pe strada Batistei.Bucurestiul se afla marti sub avertizare cod galben de vant puternic si ploi.