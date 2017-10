Interventie a salvamontistilor in cazul unor turisti care s-au ratacit in Masivul Bucegi, unde este lapovita

Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, salvatorii montani au intervenit, luni, in sprijinul a doua grupuri de turisti care au urcat pe munte neechipati corespunzator si care au ramas blocati pe trasee din Masivul Bucegi.Un grup format din trei persoane a ramas blocat in zona Ciocarlia, ei nestiind cum sa ajunga la cabana Piatra Arsa, in conditiile in care au ratacit traseul. Al doiea grup de turisti a urcat pana pe platoul Bucegi, la Babele, dupa care la coborare turistii s-au ratacit din cauza vizibilitatii reduse.Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu urce pe munte neechipati corespunzator si sa nu se indeparteze de unitatile de cazare, in conditiile in care in aceasta perioada la altitudini mari este lapovita, ceata reduce vizibilitatea, iar vantul sufla cu putere.