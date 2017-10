Dambovita: Trei persoane ratacite intr-o padure din zona Moreni, cautate de pompieri, jandarmi si politisti

"Este vorba despre trei biciclisti rataciti in padure, doi barbati si o femeie. De la ISU au plecat in cautarea lor patru persoane de la Detasamentul Moreni, carora li s-au adaugat jandarmi si politisti. Se poate lua legatura prin telefon cu cei rataciti, am inteles ca au dat niste coordonate, dar care nu sunt tocmai exacte", a precizat Gatej.Cei trei biciclisti s-au ratacit pe un drum forestier, intr-o padure de la iesirea din Moreni spre Filipestii de Padure.