UPDATE Alba: Pilotul ranit dupa ce a aterizat fortat cu avionul este un om de afaceri. Barbatul a mai avut un accident similar in 2013

Barbatul ranit, sambata, dupa ce a aterizat fortat cu un avion ultra-usor de mici dimensiuni pe un camp din apropierea localitatii Vintu de Jos, este Zaharia Groza, patronul unei fabrici din judetul Alba care produce usi.Barbatul are 60 de ani si in 2013 a mai avut un incident similar, iar la acea data a fost ranit usor dupa ce a aterizat cu avionul pe o pasune din satul Teleac, comuna Ciugud.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, Alina Marescu, a declarat pentru News.ro, ca pilotul a suferit mai multe fracturi si, dupa ce va fi stabilizat, urmeaza a fi preluat de un elicopter SMURD venit de la Targu Mures."Echipajele medicale mobilizate la fata locului acorda primul ajutor pilotului, iar dupa acesta va fi stabilizat va fi preluat de un elicopter SMURD care a aterizat deja in zona. Pilotul are mai multe fracturi si cel mai probabil va fi transportat la Targu Mures", a mai spus Alina Marescu.