Trafic rutier ingreunat din cauza cetii dense pe autostrazile A2 si A4, tronsoanele Cernavoda - Constanta si Ovidiu - Agigea

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata densa, vineri dimineata, pe autostrada A2, tronsonul Cernavoda - Constanta, dar si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, potrivit news.ro.





Potrivit sursei citate, la aceasta ora pe autostrada A2, tronsonul Cernavoda - Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.





Din acelasi motiv, se circula ingreunat si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, vizibilitatea fiind sub 100 de metri.





Politistii avertizeaza ca pe timp de ceata, in afara de reducerea vitezei, marirea distantei in mers si folosirea corespunzatoare a luminilor, in ceea ce priveste autostrazile trebuie respectate si alte reguli: nu opriti pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta, iar in cazul unei pene sau defectiuni tehnice porniti luminile de avarie, echipati-va cu vesta reflectorizanta, scoateti pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si amplasati triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari.