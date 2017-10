Galati: Interventie pentru deblocarea unei nave sub pavilion Saint Vincent care a esuat pe Dunare

Directorul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati, Dorian Dumitru, a declarat joi ca, in timpul efectuarii unei manevre de rondou, nava "Sithonia", sub pavilion Saint Vincent, incarcata cu 5.930 tone porumb, a esuat, pe Dunare, in dreptul municipiului Galati."Nava are o lungime de 108 metri, o latime de 17 metri si un pescaj de sapte metri. Nava a atins cu pupa fundul albiei, nu malul. A incercat sa rezolve problema cu masina proprie, asa a hotarat comandamentul navei, care e suveran, dar nu a reusit. Am incercat cu remorcherul Administratiei sa scoatem nava, nu am reusit si s-a apelat la remorcherul Busteni, de 2.400 cai putere, ce apartine Santierului Naval, pentru finalizarea manevrelor de deblocare ca sa isi poata continua voiajul", a spus Dorian Dumitru.El a preciat ca, deocamdata, nu se cunosc cauzele care au condus la esuarea navei, fiind asigurate pe senal adancimile necesare.Totodata, navigatia pe Dunare nu este afectata in urma esuarii navei.