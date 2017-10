Sibiu: Trafic complet blocat pe DN 14 A, din cauza unui accident provocat de un sofer care a depasit o coloana

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, un accident de circulatie s-a produs, duminica, pe DN 14 A, intre Blajel si Medias."Soferul unei masini a intrat in depasirea unei coloane si a intrat in coliziune frontala cu autoturism condus regulamentar din sens opus pe care l-a proiectat in semiremorca unui TIR din cloloana", au precizat reprezentantii Politiei.Potrivit acestora, cei doi soferi ai masinilor au fost raniti, dar sunt constienti.Traficul in zona este complet blocat.