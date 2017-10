Aglomeratie pe autostrada Bucuresti - Pitesti; trafic in coloana la intrarea in Capitala

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, duminica seara, traficul rutier este intens pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, transmite News.ro.De asemenea, la intrarea in Bucuresti s-au format coloane de autovehicule."Deoarece la lasarea serii unii conducatori auto nu mai apreciaza corect distanta intre autovehicule, le recomandam conducatorilor auto care incheie coloanele sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei se se apropie din spate sa franeze din timp", recomanda politistii.Acestia le cer soferilor sa circule cu prudenta si sa dea dovada de rabdare in trafic.