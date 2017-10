Doua TIR-uri bulgaresti s-au ciocnit in judetul Caras- Severin, unul dintre soferi fiind grav ranit

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin, Cecilia Danet, a declarat pentru News.ro ca, intre localitatile Bucosnita si Buchin, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri din Bulgaria"Pe DN 6, intre localitatile Bucosnita si Buchin, in apropiere de Caransebes, un cetatean bulgar de 59 de ani a condus un ansamblu de vehicule dinspre Orsova, spre Caransebes, iar la un moment dat a efectuat o depasire neregulamentara, intrand in coliziune cu un alt ansamblu de vehicule condus de un alt cetatean bulgar in varsta de 61 de ani. In urma accidentului, soferul de 59 de ani a fost grav ranit, fiind transportat la spitalul din Caransebes", a declarat Cecilia Danet.Traficul rutier a fost blocat aproximativ o ora, in zona accidentului.Politistii au testat cei doi soferi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.