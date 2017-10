UPDATE Plan Rosu de interventie dupa un accident grav produs in Suceava: Noua victime: cinci au decedat; alti trei copii si un adult au fost spitalizati

UPDATE 1 -

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, doua masini s-au ciocnit in comuna Cornul Luncii.In cele doua autoturisme se aflau opt persoane si a fost activat Planul Rosu de Interventie. La fata locului actioneaza un echipaj de descarcerare, o autospeciala pentru victime multiple, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensiva SMURD si patru ambulante ale SAJ.Patru adulti au fost declarati decedati, iar echipajele intervin pentru a acorda primul ajutor la un adult si trei copii. Trei dintre victime sunt inconstiente.Acidentul a avut loc pe DN 2 E, dar deocamdata nu se cunosc imprejurarile producerii acestuia.Bilantul final al accidentului produs pe DN 2 E in judetul Suceava arata ca sunt noua victime, intre care patru adulti decedati. Un adult si patru copii au ajuns la spital, unul dintre copii fiind preluat de o masina inainte de sosirea echipajelor. Accidentul s-a produs dupa ce una dintre masini a intrat pe contrasens.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, bilantul final al accidentului de pe DN 2 E arata ca sunt patru adulti decedati, dar si un adult si patru copii raniti.Unul dintre copii a fost preluat de catre o masina si transportat la spital, inainte de sosirea echipajelor de interventie, de aceea nu aparea in bilantul initial al accidentului.La randul lor, reprezentantii Politiei Judetene Suceava au precizat ca accidentul s-a produs intr-o zona care nu este cunoscuta ca fiind periculoasa.Cele doua masini circulau din sensuri opuse, iar la un moment dat una dintre ele a patruns pe contrasens, nu se stie din ce motiv.Unul dintre copii este in stare foarte grava, fiind preluat in coma de la locul accidentului.Politistii au deschis dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, dar ambii soferi au decedat in accident.La ora transmiterii acestei stiri, traficul rutier ae DN 2 E Falticeni - Gura Humorului este complet blocat pe raza localitatii Cornul Luncii.Unul dintre cei patru copii raniti in accident a murit la Spitalul din Falticeni, anunta News.ro. Ceilalti trei copii si o femeie au fost dusi initial la Falticeni, fiind apoi transferati la Suceava.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, unul dintre copiii raniti a murit la Spitalul din Falticeni. El avea aproximativ sapte ani.Ceilalti trei copii, dar si o femeie, au fost transportati tot la Falticeni de catre echipajele care au intervenit la fata locului, fiind apoi transferati la Suceava.Traficul in zona accidentului este in continuare complet blocat.