Cinci raniti intr-un accident produs pe DN 10, in Buzau. Traficul in zona este complet blocat

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, accidentul s-a produs pe DN 10, in localitatea Cislau.Din primele date, in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal pe o portiune de drum drept, cunoscuta ca Lunca Cislaului.Cinci persoane au fost ranite, iar una a ramas incarcerata.Patru ambulante au ajuns la locul accidentului pentru a acorda primul ajutor, iar politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului rutier.Traficul rutier este complet blocat in zona.