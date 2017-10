"Pentru sectorul cuprins intre km 116+808 (Balea Lac) si km 130+000 (Balea Cascada), se circula in coloana in ambele sensuri. Conducatorii auto sunt rugati sa respecte indicatiile politistilor rutieri prezenti in locurile unde sunt formate coloane de autovehicule, pentru a preveni producerea unor accidente rutier nedorite, precum si pentru a fluidiza traficul", precizeaza Centrul Infotrafic, citat de Agerpres.