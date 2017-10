Calarasi: O autocisterna incarcata cu ulei de rapita a cazut in Dunare

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Calarasi, o autocisterna a cazut vineri in Dunare."Dupa ce a trecut frontiera prin Punctul de Trecere a Frontierei Chiciu, cand sa urce pe feribot, nu se stie ce s-a intamplat, dar cisterna a cazut in Dunare. Este o cisterna de aproximativ 30 de tone, care are in trei din cele cinci compartimente ulei de rapita, dar care nu polueaza", au precizat reprezentantii ISU Calarasi.Potrivit acestora, deoarece doua dintre compartimente sunt goale, autocisterma a ramas la suprafata, a fost urmarita cu un remorcher, ancorata si trasa la mal.Sursa citata a mai precizat ca in urma incidentului nu au existat victime, singurul aflat in masina fiind soferul, in varsta de 56 de ani."Nu stim exact daca s-a salvat sau nu se afla in cabina in momentul incidentului", au mai precizat reprezentantii ISU Dobrogea.Deocamdata, autoritatile nu au stabilit daca autocisterna este romaneasca si nici nationalitatea soferului care o conducea.