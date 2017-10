Vrancea: Inca doi tineri arestati in cazul fetei de 13 ani care a fost rapita si violata

Potrivit anchetatorilor, initial, cinci tineri au fost retinuti si apoi arestati preventiv in acest caz , insa, in urma audierilor care au continuat, alti doi tineri au fost retinuti si apoi Tribunalul Vrancea a decis arestarea lor preventiva pentru 30 de zile.In total, sapte tineri acuzati ca au violat o fata de 13 ani sau ca au fost martori ai faptelor fara a interveni in vreun fel au fost arestati preventiv.Unii dintre cei trimisi dupa gratii sunt minori, acuzatiile despre care vorbesc anchetatorii fiind de viol, complicitate la viol, pornografie infantila si lipsire de libertate in mod ilegal.Procurorii sustin ca, in luna februarie a acestui an, cei cinci tineri au constrans, prin amenintari si acte de violenta, o minora in varsta de 13 ani sa intretina raporturi sexuale cu ei, raporturi care au fi fost filmate cu un telefon si postate pe o retea de socializare.Surse din randul anchetatorilor afirma ca cei cinci ar fi rapit-o pe copila de 13 ani dintr-un parc din localitatea vranceana Campineanca si ar fi dus-o intr-o locuinta unde ar fi fost in total 10 tineri.Cinci dintre ei ar fi violat-o sub amenintarea unui cutit, in timp ce restul au asistat la fapta sau au filmat cu telefonul mobil toate cele intamplate.Violul nu a fost reclamat la momentul comiterii, in iarna lui 2017, ci a iesit la iveala in momentul in care imagini din timpul faptelor au aparut pe retelele de socializare iar un profesor a vazut cele intamplate.Fata a urmat cateva sedinte de consiliere prsihologica, ulterior parintii anuntand ca pot gestiona singuri situatia.