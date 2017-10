Traficul pe Transalpina se redeschide miercuri. Circulatia pe Transfagarasan a fost deja reluata

Potrivit Infotrafic, de miercuri, ora 7.00, se va redeschide DN 67 C-Transalpina, pe tronsonul Ranca (km 34+500) - Obarsia Lotrului (km 59+800)."Pe timpul noptii, in intervalul orar 20:00 - 07:00, pe acest tronson nu este permis accesul autovehiculelor", anunta Infotrafic.De asemenea, se mentine si restrictia de 30 de kilometri la ora precum si cea prin care se interzice accesul pentru autovehiculele cu masa maxima total autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone.La randul lor, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au anunsat ca a fost redeschis si traficul pe DN 7 C - A Transfagarasan, intre Balea Lac si Balea Cascada, pentru toate categoriile de autovehicule."Reamintim conducatorilor auto ca pe perioada noptii circulatia rutiera este inchisa pentru toate categoriile de autovehicule intre Piscul Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu)", anunta CNAIR.Conducatorii auto care trnziteaza zonele montate sunt sfatuiti sa aiba autovehiculele echipate pentru circulatia in conditii de iarna.Circulatia pe cele doua drumuri montane a fost inchisa temporar din cauza conditiilor meteorologice.