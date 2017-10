"In zona inalta din Bucegi s-au semnalat avalanse de zapada proaspata", sustin meteorologii.Riscul moderat de avalanse este un risc de gradul doi pe o scara de la unu la cinci.Cel mai mare strat de zapada se inregistreaza in Varful Omu din Muntii Bucegi, de 62 de centimetri, in timp ce la Balea Lac in Muntii Fagaras zapada masoara 24 de centimetri.