Turist belgian, salvat de jandarmi si salvamontisti dupa ce a stat trei zile izolat in munti

Turistul plecase in drumetie in Piatra Craiului inainte ca vremea sa se inrautateasca. Vineri noaptea, insa, a inceput sa ninga si au urmat doua zile de viscol si temperature negative. Barbatul a ramas blocat in zona Refugiului "Comisul" si nu a mai putut cobori de pe munte. A fost salvat de jandarmi si salvamontisti."Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montani Zarnesti, impreuna cu doi salvamontisti din cadrul Serviciului Salvamont Zarnesti, au actionat pentru salvarea unei persoane de sex masculin aflata in dificultate care a fost surprinsa de schimbarile meteo in zona Refugiului "Comisul" din masivul Piatra Craiului. Dupa o deplasare pe timp de noapte si prin zapada viscolita, jandarmii si salvamontistii au ajuns in zona refugiului, gasind persoana in cauza, care se afla izolata pe munte de trei zile. Desi era bine echipata pentru trasee montane, schimbarile bruste ale conditiilor meteo au pus-o in dificultate, impiedicand-o sa inainteze catre orasul Zarnesti", anunta Jandarmeria Brasov.Dupa ce i-au fost oferite haine de schimb si ceai cald pentru a se incalzi, persoana a fost transportata la spitalul din orasul Zarnesti pentru a i se verifica starea de sanatate.