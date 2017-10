Incendiu puternic la groapa de gunoi a Clujului

Un puternic incendiu a izbucnit miercuri seara la groapa de gunoi a Clujului, de la Pata Rat, pompierii intervenind cu 8 autospeciale, potrivit new.ro.



Conform ISU Cluj, pentru stingerea incendiului intervin 32 de militari cu 8 autospeciale/utilaje, precum si o autocisterna si 2 utilaje RADP

Ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu a cerut luni la Cluj demiterea sefului Garzii de Mediu Marius Trita, afirmand ca desi depozitul de la Pata Rat si-a sistat activitatea din 2010, inca nu a fost inchis.

Anul trecut, in 28 august, la Pata Rat s-a produs un puternic incendiu pompierii reusind sa il stinga dupa o inteventie de 19 ore. Atunci au ars deseuri menajere de pe o suprafata de peste 1.500 de metri patrati, reprezentand aproape un sfert din rampa de gunoi.

Rampa temporara de gunoi de la Pata Rat are o suprafata totala de 5.000 de metri patrati, iar pe ea se afla 13 tone de deseuri menajere, stranse din 25 de comune.

La acel moment, Politia a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa. La acel moment, Dorin Muresan, administratorul rampei de gunoi, a explicat ca deseurile nu sunt toxice, dar ca are suspiciunea ca focul a fost pus intentionat, in conditiile in care interzisese recent accesul persoanelor neautorizate in acest loc, multi localnici venind sa caute prin deseuri.

In luna mai 2016, un alt incendiu a izbucnit in zona Pata Rat, pompierii intervenind mai bine de 36 ore pentru lichidarea focului, fara sa fie inregistrate victime.