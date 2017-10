Prahova: Trafic reluat pe Centura de Vest a Ploieştiului după aproximativ şase ore

Traficul rutier a fost reluat, luni seara, pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti, dupa aproximativ sase ore de la momentul in care a fost blocat din cauza unor scurgeri de nitrati, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, autocamionul in care erau transportate 15 tone de nitrat de monometilamina, substanta depozitata in recipiente de plastic, a fost dus pe un camp in afara zonei locuite si va fi asigurat pana dimineata cu paza de catre jandarmi.Anterior, recipientele au fost descarcate din camion si verificate, constatandu-se ca s-au produs scurgeri de substanta pe langa capacele catorva butoaie, nefiind indeplinite conditiile pentru o atmosfera exploziva.Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, echipajul de jandarmi din cadrul IJJ Brasov care asigura protectia unui transport special de nitrati apartinand unei societati din Fagaras a observat la un moment dat ca exista scurgeri de produs din mijlocul de transport.Avand in vedere faptul ca nitratul de monometilamina este o substanta coroziv exploziva, periculoasa in contact cu o sursa de aprindere, autoritatile au luat masura inchiderii totale a traficului in zona pentru evitarea pericolului si pentru curatarea carosabilului, circulatia fiind deviata.