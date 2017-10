Arges: Trei femei retinute dupa ce au furat produse alimentare in valoare de 80 de lei

"Politistii (...) au identificat pe G.I., de 38 de ani, din comuna Baiculesti si pe G.A., de 20 de ani si C.G., de 19 ani, ambele din municipiul Curtea de Arges, banuite de savarsirea infractiunii de furt. Din cercetari, politistii au stabilit ca, in ziua de 30 septembrie, cele trei femei ar fi sustras produse alimentare dintr-un magazin situat in municipiului Curtea de Arges", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, citat de Agerpres.Conform aceleiasi surse, produsele alimentare in valoare de 80 de lei au fost recuperate si returnate partii vatamate.Cele trei femei au fost retinute pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges cu propunere de luare a unei masuri preventive.