Vrancea: Barbat gasit pe camp, impuscat in inima

Potrivit rudelor barbatului, acesta, insotit de un alt localnic, ar fi plecat sambata seara in cautarea unei vaci care scapase pe camp, iar in scurt timp a fost gasit decedat.Barbatul a fost impuscat cu trei alice in zona inimii.Localnicii spun ca in zona au loc frecvent partide de vanatoare, iar barbatul de 35 de ani ar fi fost victima unui vanator.Noaptea trecuta politistii au organizat filtre in judet si fac cercetari insa pana acum oamenii legii nu au facut precizari despre incident si autor.Barbatul de 35 de ani era casatorit si avea doi copii.