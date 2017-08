Un brailean urmarit international pentru atac armat in Belgia, retinut de politisti

Braileanul era cautat de opt luni de zile si a fost prins de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, in timpul unei actiuni desfasurate pe raza municipiului Braila, pentru depistarea si incarcerarea persoanelor care se sustrag punerii in aplicare a unor mandate de executare a pedepsei inchisorii si mandate europene de arestare.Autoritatile judiciare din Belgia au emis pe numele acestuia, la data de 15 noiembrie 2016, un mandat european de arestare pentru comiterea infractiunii de atac armat, urmand a fi extradat catre acestea.Cel in cauza a fost prezentat la Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, care a dispus masura provizorie a retinerii pe o perioada de 24 de ore.Barbatul a fost incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Galati.