Incendiul de la groapa de gunoi a Bacaului nu a fost stins nici dupa patru zile. Pompierii intervin si cu spumogen

Versantul de nord al gropii de gunoi a Bacaului continua sa arda pe o suprafata de peste un hectar, dupa ce pompierii nu au reusit sa-l stinga nici dupa mai bine de o suta de ore de interventie continua, in care au actionat permanent cu minimum cinci autospeciale de lucru cu apa si spuma.Echipele de interventie au epuizat si rezerva de apa din incinta obiectivului, motiv pentru care au inceput alimentarea masinilor cu o motopompa de mare capacitate. Practic, apa este adusa din raul Bistrita, de la o distanta de peste 700 de metri.In plus, pompierii au inceput sa foloseasca si spumogen, substanta cu care se formeaza o pelicula care sa intrerupa alimentarea cu oxigen a focarelor. In aceasta directie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau a apelat la colegii de la Neamt, care le-au furnizat o cantitate de 9.000 de litri de spumogen."In ciuda perioadei lungi de interventie, nu una dificila, nu ne-am resemnat. Ne confruntam cu cel mai mare incendiu din ultimii ani, unul fara pagube", a declarat, miercuri, pentru News.ro purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Reprezentantii ISU Bacau nu au putut preciza cand estimeaza ca vor reusi sa stinga incendiul.