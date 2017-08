Cutremur cu magnitudinea 4 in judetul Galati

Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri, la ora 18:16, in judetul Galati, anunta Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit News.ro.Seismul, cu magnitudinea 4, a avut loc la o adancime de 10,5 kilometri.Tot miercuri, un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, la ora 11:11, in judetul Buzau, la o adancime de 113,8 kilometri.De la inceputul lunii august, aproape zilnic au avut loc cutremure in zona Buzau - Vrancea, cel din Galati fiind al saisprezecelea.In 1 si 2 august, in Buzau au avut loc seisme cu magnitudini de 4,6 si 4,9, iar in zilele de 3 si 4 august cutremurele au fost de 3,8. In 10 august, in zona Vrancea au avut loc trei cutremure cu magnitudini de 2,7 si 2,8.In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. In Romania, cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.Directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului (INFP), Gheorghe Marmureanu, a declarat recent ca, din analizele si cercetarile sale, urmatorul mare cutremur care se va produce in Romania va fi in anul 2040 sau in perioada 2077 - 2078. In schimb, directorul INFP, Constantin Ionescu, sustine ca nu se pot face astfel de estimari, dar afirma ca astfel de seisme sunt normale pentru zona Vrancea.