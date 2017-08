Autoturisme ingropate aproape in intregime de o viitura in Zarnesti. Nu s-au inregistrat victime, iar masinile au fost scoase

Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, duminica seara, doua autoturisme au fost ingropate in proportie de 80 la suta de o viitura produsa in urma ploii abundente si care a antrenat cantitati mari de pietris, in zona Fantanii lui Botorog, din localitatea brasoveana Zarnesti.In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov s-au deplasat in zona pentru a evalua situatia.Potrivit aceleiasi surse, in cursul zilei de luni, un echipaj a fost prezent in zona unde a avut loc incidentul pentru a asigura masurile de protectie in momentul in care masinile erau scoase, lucru care s-a intamplat in jurul orei 11.00.Echipajele ISU Brasov au actionat luni cu o motopompa si pentru scoaterea apei ajunse in beciurile a trei locuinte din Zarnesti.