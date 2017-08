Trafic ingreunat intre statiunile Sinaia si Busteni si la intrarea in Comarnic, dar si in zona Bran, precum si intre Tuzla si Eforie Nord

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, luni la pranz, pe DN1, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de autovehicule, se circula cu viteza redusa intre Sinaia si Busteni si la intrarea in Comarnic dinspre Nistoresti, pe sensul de mers Bucuresti - Brasov, iar in sens invers intre Predeal si Busteni.Politistii rutieri informeaza ca a inceput sa se formeze coloana de masini si pe DN73A, la intersectia cu DN1 (la intrarea in Predeal dinspre Rasnov).Pe ruta alternativa DN1A Ploiesti - Cheia - Sacele nu au aparut, pana in acest moment, probleme semnificative de trafic, fiind doar usor aglomerat in Valenii de Munte.In judetul Brasov, in zona Bran, pe DN73, mai ales pe sensul de mers dinspre Moieciu, se circula cu viteza redusa, la fel si in judetul Constanta, pe DN39, pe tronsonul Tuzla - Eforie Nord.Politistii rutieri informeaza ca circulatia s-a intensificat si pe DN7C-Transfagarasan, iar in urmatoarele ore este de asteptat sa se circule ingreunat in zona Balea Lac, unde parcarile sunt deja pline.