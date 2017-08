Galati: Spargere la un magazin de bijuterii

Potrivit unor surse, barbatul ar fi fost inarmat cu un pistol si a sustras o cutie cu mostre de bijuterii fara o valoarea prea mare.Purtatorul de cuvant al IJP Galati, Andrea Rogojina, a precizat ca, intr-o bijuterie din Galati, a intrat o persoana cu cagula pe fata, care a luat de pe tejghea o cutie cu mai multe mostre de bijuterii. Ea nu a putut preciza daca barbatul era sau nu inarmat.'Am fost sesizati de catre dispeceratul unei firme de paza in jurul orei 14.00, cu privire la faptul ca o persoana cu fata acoperita ar fi intrat in incinta bijuteriei de unde ar fi sustras o cutie cu mostre fara valoare, care erau vizionate in acel moment de o familie. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate cauzele si conditiile in care ar fi fost savarsita fapta. Se face cercetarea la fata locului si se incearca identificarea autorului', a declarat Rogojina.