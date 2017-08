Incendiu la Spitalul Judetean de Urgenta din Focsani din cauza unui aparat de aer conditionat care a luat foc

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea, capitanul Cristina Duta, un apel la 112 venit in jurul orei 19.15 anunta producerea unui incendiu la Spitalul Judetean de Urgenta din Focsani.La fata locului, s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stins incendii si o autospeciala de lucru la inaltime. Ajunsi la locul incendiului, pompierii au constatat ca un aparat de aer conditionat, respectiv partea montata in exterior, a lat foc la etajul al treilea al spitalului, intr-un salon al Sectiei de Neurologie.Pacientii aflati in salonul respectiv fusesera evacuati inainte de sosirea pompierilor de catre personalul spitalului, fara ca cineva sa fie ranit sau sa aiba nevoie de asistenta medicala.Pompierii au intervenit atat din exterior, cat si din interior, astfel ca au reusit sa stinga incendiul inainte ca flacarile sa se extinda.Conform lui Duta, suprasolicitarea aparatului de aer conditionat a fost cauza producerii incendiului de la Spitalul Judetean din Focsani.